Европейский химпром закрывается из-за санкций против России, – Зеркаль

Антироссийские санкции Запада, в том числе Евросоюза против России привели к тому, что европейские химические предприятия, работавшие на российском дешевом газу, не выдерживают и закрываются или переносят производство в США.
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