"Россети" заявили о двухдневных плановых отключениях электричества в Чите

17 марта без электричества останутся С 9:00 до 13:00 - улицы Смоленская, 73-83, Курнатовского, 51, 53, Подгорбунского, 55 , 57, 70, Богомягкова, 73а, 42, 44, 44а, 46;с 9:00 до 17:00 – улицы Шестипёрова, 1, 3, 5, 7, 15, 19, 34-66, 72, Ярославского, 32, 34, 30, 36, 19, 49а, Бекетова, 43-49, Вокзальная, 19, Паромная 7, 9, а тавже переулок Кожевенный, 1-11;с 10:00 до 18:00 – село Засопка, улицы Комсомольская, Школьная, Набережная, Октябрьская, а также переулки Первомайский и Июньский;с 10:00 до 19:00 – улица Девичья сопка и Солдатский тупик, 6б;с 13:00 до 17:00 – улицы Столярова, 38, Ленина, 27а, 29, Ингодинская, 8, 30, 32;с 13:00 до 18:00 – улицы Пригородная, 1а, 1б, Зоотехническая, 1, 2а, 2б, Шишкинская, 4 - 28, Железобетонный переулок, 4а, 12, а также частный сектор улицы Железобетонной с 1-го по 36-й дом.