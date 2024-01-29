Тарасова прокляла CAS после дисквалификации Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву.
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