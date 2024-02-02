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Закон, порядок, государство

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Расчеты БпЛА «Zala» группировки войск «Восток» барражирующим боеприпасом «Ланцет» поразили артиллерийскую позицию ВСУ

Расчеты БпЛА «Zala» группировки войск «Восток» барражирующим боеприпасом «Ланцет» поразили артиллерийскую позицию ВСУ

Расчеты БпЛА группировки войск «Восток» постоянно наносят удары по скоплениям живой силы, бронетехнике и другим целям на позициях ВСУ.

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