Беспокойство о сохранении спроса заставляет цены на нефть колебаться Наталья МарковаНа фоне опасений по поводу снижения спроса в двух крупнейших потребителях нефти в мире, США и Китае, цены 8 ноября колебались после того, как в предыдущем сеансе упали до своего минимума за более чем 3 месяца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии