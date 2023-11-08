Беспокойство о сохранении спроса заставляет цены на нефть колебаться Наталья МарковаНа фоне опасений по поводу снижения спроса в двух крупнейших потребителях нефти в мире, США и Китае, цены 8 ноября колебались после того, как в предыдущем сеансе упали до своего минимума за более чем 3 месяца.