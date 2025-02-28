Штат Аризона продвигается вперед с новаторской инициативой по легализации резервов биткоина

Аризона продвигается вперед с новаторской инициативой по легализации резервов биткоина. Сенат штата принял два важных законопроекта направленных на эту цель, отправив их в Палату представителей для дальнейшего рассмотрения.
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