В Костромской области проходят мероприятия в рамках акции «Каникулы с Общественным советом»

Буйские полицейские и общественники провели благотворительную акцию для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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