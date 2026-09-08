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Мораторий всё! В небе российские стратеги, в Киевской области воздушная тревога

Мораторий всё! В небе российские стратеги, в Киевской области воздушная тревога

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС выходят на пусковые позиции, украинское министерство цифровой трансформации объявило в Киевской области воздушную тревогу .

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