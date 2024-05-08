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Орловские новости

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Орловский депутат поздравил земляков с наступающим Днем Победы

Орловский депутат поздравил земляков с наступающим Днем Победы

Депутат облсовета Виталий Рыбаков в преддверие Дня Победы обратился к орловцам с видеообращением. По словам депутата, сейчас чрезвычайно важно рассказать подрастающему поколению о событиях тех дней, чтобы исключить повторение подобных событий в будущем.

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