Орловский депутат поздравил земляков с наступающим Днем Победы

Депутат облсовета Виталий Рыбаков в преддверие Дня Победы обратился к орловцам с видеообращением. По словам депутата, сейчас чрезвычайно важно рассказать подрастающему поколению о событиях тех дней, чтобы исключить повторение подобных событий в будущем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)