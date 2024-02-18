Путин заявил о готовности России к мирному решению конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то Россия готова к диалогу.
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