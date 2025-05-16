Украинец Лавринович поджег дом премьер-министра Кира Стармера в Лондоне

В Лондоне случилась серия поджогов имущества британского премьера Кира Стармера.Британские правоохранители предъявили обвинение 21-летнему гражданину Украины Роману Лавриновичу за поджог в Лондоне дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
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