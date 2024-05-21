Норский заповедник показал птенца самой большой и редкой совы в мире

Дальневосточный рыбный филин / © Пресс-служба государственного природного заповедника «Норский» Дальневосточные рыбные филины, которые считаются самыми большими и редкими совами в мире, обитают в лесах Маньчжурии, Приамурья и Приморья.
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