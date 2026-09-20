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Царьград

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Камила Валиева выступила на контрольных прокатах сборной России

Камила Валиева выступила на контрольных прокатах сборной России

Русская фигуристка Камила Валиева представила свою произвольную программу на контрольных прокатах сборной России.

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