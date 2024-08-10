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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Миф или правда? Разбираемся в бьюти мифах

Мифы в уходе и за волосами, и за лицом, мы уже разбирали на моем канале, но в эпоху любви к бьюти, появилось столько советов по уходу за собой, что с каждым днем все сложнее разобраться чему верить, а чему нет, именно поэтому я собрала в эту статью самые распространенные мифы по уходу за собой в целом, […].

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