Политика как он...
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Политика как она есть

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Швейцарский суд, не самый гуманный суд в мире...

Швейцарский суд, не самый гуманный суд в мире...

Эта история началась в 2021 года, когда девочка, которой теперь уже 16 лет, впервые объявила семье, что хочет стать мальчиком.

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Комментарии
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Житель Империи
Приходит на почту рекламя с Озона- аксессуары для квадроберов…, ребята, вы там ёбнулись? Простите за выражение.
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9 час.
Геннадий Исаков
Идет самоуничтожение европейцев. Потому что они выродились мозгами и моралью. Природа ликвидирует брак.
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8 час.
Михаил Гринжук
да кого извините е.... какие там осложнения. Вот исполнится ей 18 лет пускай хоть в в козла перекраивается. а до 18 решение принимают родители и суды вообще не имеют права им приказывать и что то решать
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7 час.

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