Швейцарский суд, не самый гуманный суд в мире...

Приходит на почту рекламя с Озона- аксессуары для квадроберов…, ребята, вы там ёбнулись? Простите за выражение.

Михаил Гринжук

да кого извините е.... какие там осложнения. Вот исполнится ей 18 лет пускай хоть в в козла перекраивается. а до 18 решение принимают родители и суды вообще не имеют права им приказывать и что то решать