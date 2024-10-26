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Закон и Порядок

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Чем демонстрация отличалась от манифестации

Чем демонстрация отличалась от манифестации

Казалось бы, какая разница, как назвать шествие людей, собравшихся с определенной целью: поддержать решения партии и правительства или наоборот пройти с революционными песнями и криками "Долой" или вообще с плакатами «Спасите котиков».

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