Чем демонстрация отличалась от манифестации

Казалось бы, какая разница, как назвать шествие людей, собравшихся с определенной целью: поддержать решения партии и правительства или наоборот пройти с революционными песнями и криками "Долой" или вообще с плакатами «Спасите котиков».
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