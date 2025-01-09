«Молчат, шурша под шконкой»: Трамп дает России уникальный шанс – Украина, Молдавия и Прибалтика в обмен на Канаду, Мексику и Гренландию

Трамп, похоже, замыслил купить нейтралитет России за территории. Хорошо, если нейтралитет, а если союзничество? Значит, план Трампа в отношении Украины обозначает "мир в обмен на территории", а в отношении России - "территории в обмен на войну".

Miha52 Новик Михаил

Зачем нам опять кого-то кормить? -Тупейший аргумент. Затем, чтобы вернуть выгодные военно-политические позиции, которые иначе могут сделать плацдармом против нас (уже делают). Тем, кто меряет все на колбасу, надо не о политике рассуждать, а лбом гвозди забивать и чем-то груши околачивать.