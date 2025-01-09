«Молчат, шурша под шконкой»: Трамп дает России уникальный шанс – Украина, Молдавия и Прибалтика в обмен на Канаду, Мексику и Гренландию

(а нахрена нам эти русофобские недогосударства? опять всякую шушеру кормить?) --------------------------------------------------------------------------- Кажется, что Трамп заявил о своём геополитическом кредо, которое заключается в расширении территории США.
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