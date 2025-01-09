ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Молчат, шурша под шконкой»: Трамп дает России уникальный шанс – Украина, Молдавия и Прибалтика в обмен на Канаду, Мексику и Гренландию

«Молчат, шурша под шконкой»: Трамп дает России уникальный шанс – Украина, Молдавия и Прибалтика в обмен на Канаду, Мексику и Гренландию

(а нахрена нам эти русофобские недогосударства? опять всякую шушеру кормить?) --------------------------------------------------------------------------- Кажется, что Трамп заявил о своём геополитическом кредо, которое заключается в расширении территории США.

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Комментарии
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фарид сабиров
Приебалты в и этим все сказано.
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4 час.
Алеся Ясногорцева
Трамп, похоже, замыслил купить нейтралитет России за территории. Хорошо, если нейтралитет, а если союзничество? Значит, план Трампа в отношении Украины обозначает &quot;мир в обмен на территории&quot;, а в отношении России - &quot;территории в обмен на войну&quot;.
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4 час.
Miha52 Новик Михаил
Зачем нам опять кого-то кормить? -Тупейший аргумент. Затем, чтобы вернуть выгодные военно-политические позиции, которые иначе могут сделать плацдармом против нас (уже делают). Тем, кто меряет все на колбасу, надо не о политике рассуждать, а лбом гвозди забивать и чем-то груши околачивать.
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2 час.

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