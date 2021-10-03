Нам 15. Через три года мы придём голосовать. Ждите

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаНам 15. Через три года мы придём голосовать. Ждите "Нам 15. Через 3 года мы получим право голосовать на выборах. Вы готовы принять наш выбор? Мы - ваши дети и внуки.Вернуться к статье247НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеонид ВасиленкоГниды -навальнята грозятся что-то решать. Свежие коровьи лепешки.SamariumИз наших детей все эти " реформаторы" от образования делают дебилов по образу и подобию их заокеанских сверстников... Если мы не будем работать с нашими детьми дома, в семье, то и получим на выходе тех уродов, которые здесь описаны....АлексейГаспада! Ныне Дума прописала маму и папу сосать до 35 лет............Так что и кормильца им надо выбирать с 40, как великий сисько-писько виртуоз паразита Андрея Приветливого с Першего умасрача Федька всепогодного брехуна Вильфаенда.Александр Григоровдля них развалить страну за кружевные трусы это нормально ...хорошо что их мало ...у нас в стране больше думающих хороших ребятГусЕнаДа гормальная у нас молодежь. А этот бред высосал из пальца какой-то старикашкаАльбина КолесниковаВот виноваты родители сами, что вырастили поколение лентяев и продажных ,они и маму продадут за копейки ,и что им Родина она всё вытерпит и простит дураков и назад примет.Владимир ПетровТекст старого дурака, косящего под молодёжь.Александр БлизнюкВ армию забрать и выдать оружие можно. А голосовать - нельзя?Алексей ЛитвиновТекст, конечно, остро-полемический, - на это и заточен. Суть как всегда одна: родители и дети. А шире - это, естественно, борьба за умы "младого поколения". Только не вижу повода для паники: знаю достаточное количество представителей юношества и молодежи, которое вполне себе " российское" по духу. Несмотря даже на шизоидные Тик-Токи и Фэйсбуки с Телеграмами. Но, конечно, присмотр (умный) со стороны старших (нормальных) быть должен! Желательно, конечно, без лихих запретов и прикрикиваний! А просто по методу Макаренко, покажи сначала сам, чего ты стоишь...)))Владимир ПетровВыставлять молодёжь тупой и необразованной и лишённой патриотизма не имеют право поколения ельциноидов, которые прозябали в лиxие 90-е, терпели чиновничий и буржуйский произвол и бандитский террор. И вдруг почувствовали себя носителями патриотизма.ГусЕна++++Алексей ЛитвиновНу, право имеют ВСЕ! Другое дело, что носителями патриотизма не каждый именоваться может (даже если хочет). А насчет ельциноидов согласен. Но ведь люди меняются, и из взгляды иногда тоже...)))ГусЕнаКлючевое слово " иногда":)Владимир ПетровЯ имею в виду моральное право. А формально любой уродец может считать себя лучше молодёжи.Алексей ЛитвиновНу, тут могу ответить только словами классика: Бенджамин Дизраэли: «У того, кто в шестнадцать лет не был либералом, нет сердца; у того, кто не стал консерватором к шестидесяти, нет головы». Об этом же говорил Франсуа Гизо: «Кто не республиканец в двадцать лет, у того нет сердца; кто республиканец после тридцати, у того нет головы". Эту же мысль в 1962 г. повторил Уинстон Черчилль, которому ее незаслуженно и приписали...)))Алексей ЛитвиновСогласен. Но не думаю, что автор этого эссе именно из тех, кого Вы поименовали...)Владимир ПетровТекст длинный - писал не молодой человек. Но писалВладимир ПетровТекст длинный - писал не молодой человек. Но писалВладимир ПетровНо писал, исxодя и своиx убогиx представлений о молодёжи. Например, чего стоит его утверждение: мы не можем считать "дальше миллиона". Типа югенд не может продолжить: миллион один, миллион два и т. д. Короче, клевета на молодёжь, которая воюет в Сирии, например.Алексей ЛитвиновПонятно, что писал не молодой человек. Это же, как я понимаю, эссе? Я если бы писала, например, Грета Тунберг, она бы просто сказала: "Сволочи вы все, старики и старикашки! Дайте нам чистый воздух, дайте нам джойстики и натуральную сметану, и мы покажем вам, как надо жить!"!!!)))Алексей ЛитвиновЭто же гротеск, как я понимаю... Думаю, не нужно воспринимать все дословно... ) Конечно, молодежь может считать больше миллиона, тем более, у нее для этого есть и компьютеры и смартфоны! В столбик - совсем не обязательно!)))Владимир ПетровУ Греты, полагаю, есть наставник. Когда слушаешь её демагогию, понимаешь, что это наши прадеды слышали в 1917 году. Это почерк взрослыx инфантилов и манипуляторов. 3абавно, что она потомица Сванте Аррениуса, заблокировавшего Нобелевскую премию Менделееву. То есть несёт в себе гены игнорирования реальности, идиотичного однодумства...Владимир ПетровПолагаю, это вполне серьёзный прогноз, обывательский алармизм, попытка рассорить поколения.Галина СмирноваА не наша это вина? Какое воспитание - такие и дети! В нашем поколении девочки с 10 лет занимались домашними делами - потому что мама пришла с работы уставшая.... и уступали место в транспорте всем, кто старше нас :-) А потому что тогда так было принято - а теперь наоборот))) так что......Комментировать
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