Как я перестала бояться больших цифр на одометре: пять честных историй о выносливости

Страх перед большим пробегом — штука иррациональная, почти суеверие. Мы смотрим на цифры 280, 320, 400 тысяч километров и подсознательно рисуем в голове образ измученного механизма, который вот-вот рассыплется, оставив нас с пустым кошельком на обочине.