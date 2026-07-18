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proavto21

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Как я перестала бояться больших цифр на одометре: пять честных историй о выносливости

Как я перестала бояться больших цифр на одометре: пять честных историй о выносливости

Страх перед большим пробегом — штука иррациональная, почти суеверие. Мы смотрим на цифры 280, 320, 400 тысяч километров и подсознательно рисуем в голове образ измученного механизма, который вот-вот рассыплется, оставив нас с пустым кошельком на обочине.

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