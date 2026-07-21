НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

113 подписчиков

В Казани пройдет трибьют-концерт, посвященный Зуле Камаловой

В Казани пройдет трибьют-концерт, посвященный Зуле Камаловой

Концерт «Трибьют Зуле Камаловой», посвященный памяти заслуженной артистки Республики Татарстан, автора песен и этно-музыканта Зульфии Камаловой, состоится 8 августа в Казани на набережной у Театра имени Г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии