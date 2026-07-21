В Казани пройдет трибьют-концерт, посвященный Зуле Камаловой

Концерт «Трибьют Зуле Камаловой», посвященный памяти заслуженной артистки Республики Татарстан, автора песен и этно-музыканта Зульфии Камаловой, состоится 8 августа в Казани на набережной у Театра имени Г.
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