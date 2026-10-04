В Первоуральске мужчина украл 14 пачек масла и ударил кассира

В Первоуральске полиция по горячим следам задержала 36-летнего безработного местного жителя, который 26 сентября в магазине на улице Емлина похитил 14 пачек сливочного масла на 3525 рублей и ударил продавца-кассира по голове.
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