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Царьград

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В Первоуральске мужчина украл 14 пачек масла и ударил кассира

В Первоуральске мужчина украл 14 пачек масла и ударил кассира

В Первоуральске полиция по горячим следам задержала 36-летнего безработного местного жителя, который 26 сентября в магазине на улице Емлина похитил 14 пачек сливочного масла на 3525 рублей и ударил продавца-кассира по голове.

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