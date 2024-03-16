Представители Общественного штаба по наблюдению за выборами проверили работу общественных наблюдателей на избирательных участках

Члены Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами Президента РФ-2024 в первый день голосования, 15 марта, посетили пять избирательных участков в Советском районе Нижнего Новгорода и проверили работу общественных наблюдателей.
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