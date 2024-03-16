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Нижегородская правда

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Представители Общественного штаба по наблюдению за выборами проверили работу общественных наблюдателей на избирательных участках

Представители Общественного штаба по наблюдению за выборами проверили работу общественных наблюдателей на избирательных участках

Члены Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами Президента РФ-2024 в первый день голосования, 15 марта, посетили пять избирательных участков в Советском районе Нижнего Новгорода и проверили работу общественных наблюдателей.

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