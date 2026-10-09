Врач Белоусов раскрыл правду о последствиях полного отказа от сахара

Отказ от добавленного сахара не представляет опасности для большинства здоровых людей при условии получения углеводов из других продуктов.
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