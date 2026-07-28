В Ираке захвачены боевики ГУР МО Украины, совершившие нападения на ряд объектов Иракская разведка задержала боевиков, действовавших в интересах Украины и обстрелявших ряд объектов в Ираке.
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В Ираке захвачены боевики ГУР МО Украины, совершившие нападения на ряд объектов Иракская разведка задержала боевиков, действовавших в интересах Украины и обстрелявших ряд объектов в Ираке.
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