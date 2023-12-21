Работа Starlink может быть ограничена на международном уровне по инициативе России

В рамках прошедшей в Дубае Всемирной конференции радиосвязи делегация, представляющая Россию, выступила с предложением ограничить возможность использования спутниковых сетей без санкций национальных регуляторов.
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