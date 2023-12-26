Американский профессор призвала провести «деколонизацию» Соединенных Штатов

Соединённые Штаты отобрали землю у коренного населения Америки, поэтому необходимо провести «деколонизацию» страны и «уничтожить этот проект поселенцев», приводит Newsweek точку зрения профессора Университета Миннесоты Мелани Яззи.
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