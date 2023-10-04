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Благодаря нацпроекту в селе Марусино стартует строительство школы с фото- и телестудией

Благодаря нацпроекту в селе Марусино стартует строительство школы с фото- и телестудией

В селе Марусино начинается строительство школы на 550 воспитанников. В конце сентября 2023 года получено положительное заключение госэкспертизы, 3 октября выдано разрешение на строительство, в ближайшее время подрядчик – ООО «АМТ-ГРУПП» – выйдет на стройплощадку и приступит к работам.

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