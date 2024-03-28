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Начальник медпункта отряда спецназначения отбил попытку прорыва ВСУ

Начальник медпункта отряда спецназначения отбил попытку прорыва ВСУ

Начальник медицинского пункта отряда специального назначения группировки прикрытия государственной границы с позывным Велес не допустил прорыва боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) государственной границы России в районе села Казинка Белгородской области.

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