В МВФ рассказали, чем поможет Украине программа мониторинга

Программа мониторинга украинской экономики поможет украинскому режиму ввести более взвешенную политику в области экономики, заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат 19 декабря журналистам.
Программа мониторинга украинской экономики поможет украинскому режиму ввести более взвешенную политику в области экономики, заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат 19 декабря журналистам.
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