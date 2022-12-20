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В МВФ рассказали, чем поможет Украине программа мониторинга

В МВФ рассказали, чем поможет Украине программа мониторинга

Программа мониторинга украинской экономики поможет украинскому режиму ввести более взвешенную политику в области экономики, заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат 19 декабря журналистам.

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