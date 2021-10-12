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Совет МВФ выразил доверие главе фонда Георгиевой на фоне скандала с рейтингами

Совет МВФ выразил доверие главе фонда Георгиевой на фоне скандала с рейтингами

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) объявил о своем доверии к директору-распорядителю специализированного учреждения ООН Кристалине Георгиевой, которая недавно оказалась в центре скандала из-за манипуляций с рейтингами.

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