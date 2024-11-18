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Кортунов: решение Байдена о ракетах для Украины может сыграть на руку Трампу

Кортунов: решение Байдена о ракетах для Украины может сыграть на руку Трампу

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что решение Джо Байдена разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России, о котором сообщили западные СМИ, может предоставить Дональду Трампу возможность выступить миротворцем, если он станет следующим президентом США.

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