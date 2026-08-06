Об ядерном оружии. Полемика, вызванная предположением о возможности применения ядерного оружия в далёком прошлом на земле, которое выдвинул целый ряд серьёзных исследователей - профессиональных учёных, и историков - любителей, вышла на тот уровень, когда лишние домыслы и фантазии начинают "осыпаться" сами собой, оставляя только подлинные факты и вполне разумные объяснения.
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