Об ядерном оружии. Полемика, вызванная предположением о возможности применения ядерного оружия в далёком прошлом на земле, которое выдвинул целый ряд серьёзных исследователей - профессиональных учёных, и историков - любителей, вышла на тот уровень, когда лишние домыслы и фантазии начинают "осыпаться" сами собой, оставляя только подлинные факты и вполне разумные объяснения.