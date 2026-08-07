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Царьград

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В ударах по России напрямую участвует НАТО? Хакеры слили в Сеть секретные данные

В ударах по России напрямую участвует НАТО? Хакеры слили в Сеть секретные данные

Хакеры слили в Сеть данные о работе НАТО. Альянс напрямую участвует в ударах по России?Это уже ни для кого не секрет, но до сих пор не было прям уж совсем точных сведений о тесном сотрудничестве НАТО и Киева в плане организации ударов по целям в глубине русской территории.

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Алекс Архипов
Трусим?
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