В ударах по России напрямую участвует НАТО? Хакеры слили в Сеть секретные данные

Хакеры слили в Сеть данные о работе НАТО. Альянс напрямую участвует в ударах по России?Это уже ни для кого не секрет, но до сих пор не было прям уж совсем точных сведений о тесном сотрудничестве НАТО и Киева в плане организации ударов по целям в глубине русской территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии