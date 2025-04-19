Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"Нас русские помилуют, как Хрущев бандеровцев". В Киеве после слов Рубио паника: "Забудьте тогда про Украину. Она умерла"

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Трампу нужно окончательно &quot;дожать&quot; своих европейцев чтобы они стали финансировать киевский режим. А то получилось что бриты &quot;втравили&quot; США с желанием создать базы НАТО на Чёрном море, а сами опять &quot;в стороне&quot;? Нужно платить за это. Интересно какая будет коалиция &quot;Англия-Франция-Германия&quot; - такого ещё не было 🙂
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7 час.
М
ММ
Интернет всё помнит. Зачищать бандеровцев до последнего! Никогда и никаких амнистий!
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43 мин.
ВМ
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