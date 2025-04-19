"Нас русские помилуют, как Хрущев бандеровцев". В Киеве после слов Рубио паника: "Забудьте тогда про Украину. Она умерла"

Трампу нужно окончательно "дожать" своих европейцев чтобы они стали финансировать киевский режим. А то получилось что бриты "втравили" США с желанием создать базы НАТО на Чёрном море, а сами опять "в стороне"? Нужно платить за это. Интересно какая будет коалиция "Англия-Франция-Германия" - такого ещё не было 🙂

ВМ

Владимир Минаков

"О Запорожье и Херсоне речь не идет. Николаев и Одесса." В том то и дело, что речь идёт и о Херсоне, и о Запорожье, и о других городах: война пока не прекращается, о сдаче названных городов - только предложения. Каждый из этих городов представляет ценность для обоих сторон. Одесса, Запорожье - мощная производственная база, города с миллионным населением. Николаев - центр судостроения, производства турбин. Херсон - тоже судостроение, порт. Если правобережье Херсонской области останется в украинской юрисдикции то восстановление Каховской ГЭС будет проблематично. А не будет там плотины - не будет водохранилища, тогда у Запорожской АЭС в работе будет максимум один - два реактора: нет воды для охлаждения реакторов. Не будет орошения Левобережных земель Херсонской и Запорожской областей, не будет воды для Крыма. Поэтому задачи перед властью просто колоссальные, просто огромная гора проблем...