МВФ оценил эффективность антироссийских санкций: нефть по-прежнему в ходу

ВАШИНГТОН, 22 апреля, ФедералПресс. Несмотря на ужесточение санкционного давления со стороны западных стран в январе текущего года, поставки российской нефти на мировой рынок не претерпели критических сбоев.
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