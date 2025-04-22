ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

20 подписчиков

МВФ оценил эффективность антироссийских санкций: нефть по-прежнему в ходу

МВФ оценил эффективность антироссийских санкций: нефть по-прежнему в ходу

ВАШИНГТОН, 22 апреля, ФедералПресс. Несмотря на ужесточение санкционного давления со стороны западных стран в январе текущего года, поставки российской нефти на мировой рынок не претерпели критических сбоев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх