На днях под Красноярском произошёл очередной резонансный случай с участием так называемого бородача.
Любвеобильный бородач Алиджон "наказал" многодетную мать за отказ с ним встречаться. Что грозит "герою" резонансной истории?
Комментарии
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Boris Max
Вообще то тут скорей ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО двух человек.. до 20 а можно и 25...!!!!
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7 час.
Виктор Луговой
Можно не так. Формулировка прямого умысла здесь под вопросом, но косвенный умысел у нас формулируется как сознательное допущение. Нанося удары такими орудиями, как в казусе, субъект не может не понимать, что наступление смерти у жертвы вполне реально. И если покушение на неосторожку есть нонсенс, то покушение с косвенным (эвентуальным) умыслом в принципе доказуемо,- смотря какова квалификация следака.
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6 час.
Silver Kont
Мадам. что-то очень вы здорово смахиваете на подстилку черножопых тварей, всегда в комментах их постоянно отбеливаете и пушистите....
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5 час.
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