Любвеобильный бородач Алиджон "наказал" многодетную мать за отказ с ним встречаться. Что грозит "герою" резонансной истории?

Вообще то тут скорей ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО двух человек.. до 20 а можно и 25...!!!!

Виктор Луговой

Можно не так. Формулировка прямого умысла здесь под вопросом, но косвенный умысел у нас формулируется как сознательное допущение. Нанося удары такими орудиями, как в казусе, субъект не может не понимать, что наступление смерти у жертвы вполне реально. И если покушение на неосторожку есть нонсенс, то покушение с косвенным (эвентуальным) умыслом в принципе доказуемо,- смотря какова квалификация следака.