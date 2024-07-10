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Что происходит между Украиной и Китаем за спиной России: Отчаянный ход Зеленского раскрыл Царёв

Что происходит между Украиной и Китаем за спиной России: Отчаянный ход Зеленского раскрыл Царёв

Отчаянный ход Владимира Зеленского раскрыл Олег Царёв. Он рассказал, что происходит между Украиной и Китаем за спиной России: "Не удивляйтесь".

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Комментарии
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Андрей
Так что же происходит между Украиной и Китаем, автор, открой страшную тайну...думал об одном, а скопиздировал что-то другое
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16 час.

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