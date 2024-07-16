Пуля просвистела над ухом Трампа и попала точно в цель. В совершенно другую

© AFP2024 / REBECCA DROKE Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа только прибавило ему очков в предвыборной гонке, но обнажила серьёзные проблемы страны, с которыми справиться сейчас практически невозможно Ситуация в США достигла апогея – насилие ради политической победы стало нормой 13 июля, всего за два дня до национального съезда партии, 45-й президент США Дональд Трамп мог повторить судьбу отца одного из своих конкурентов по предвыборной гонке – генерального прокурора Роберта Кеннеди, баллотировавшегося в президенты от демократов, которого убили во время одного из предвыборных мероприятий 1968 года.