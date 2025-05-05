Обломки одного из 19 беспилотников попали в жилой дом в Москве

На месте падения фрагментов БПЛА на Каширском шоссе работают специалисты экстренных служб.В Москве во время массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 6 мая пострадал жилой дом на Каширском шоссе.
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