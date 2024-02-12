За пять лет по объему жилищного строительства Новосибирская область приросла в 1,7 раза

Главная задача остается прежней – строить много и строить качественно. Сегодня губернатор Андрей Травников на заседании, посвященном итогам и перспективам инфраструктурного развития Новосибирской области, поставил ряд задач перед профильными министерствами.
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