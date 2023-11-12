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Генерал Бужинский оценил характер предстоящей зимней кампании в зоне СВО

Генерал Бужинский оценил характер предстоящей зимней кампании в зоне СВО

У российской армии есть ресурсы для успешного наступления, считает бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

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