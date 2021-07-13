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Почему кондиционеры и вентиляторы смертельно опасны, расскажет врач-гериатр

Почему кондиционеры и вентиляторы смертельно опасны, расскажет врач-гериатр

Как пережить жару в городской квартире без кондиционера и вентилятора, объяснит специалист. Как пережить жару в городской квартире без кондиционера и вентилятора? Какие лекарства обязательно нужно взять с собой в отпуск на море? Помогут ли компрессы и влажная уборка избежать перегрева? Нужно ли больше пить в жару и что именно? Почему пожилым людям нужно внимательно относиться к показателям давления и пульса? На эти и другие вопросы в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот», ответит врач общей практики, гериатр Сергей Лещенко.

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