Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 4 марта

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области.