В нынешнее неспокойное время люди как никогда ищут духовной опоры и хотят обрести надежду на будущее.
Срок вышел, Россия – перед выбором: сбывается самое страшное пророчество Оптинских старцев
Комментарии
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Е Пронина
неверные это и есть исламисты мигранты
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20 час.
Юрий Николаев
А чего тут не понятного? Сегодня в открытую уже грядёт вахаббитское-мусульманское движение мигрантов против Христиан, против Православных. И если наше правительство будет и по прежнему вести подобную беззубую политику по отношению к ним, все эти предсказания и пророчества подойдут к своему логическому завершению, то есть к войне с ними. А они именно к этому и ведут нашу страну.
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1 час.
Владимир Соловьев
Пророчествами Господь призывает россиян к Вере и молитвам. Те кто на передовой лучше всех знают об этом! Сейчас в церкви увеличился приток мужчин, по сравнению с трёх годичной давностью.
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41 мин.
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