Срок вышел, Россия – перед выбором: сбывается самое страшное пророчество Оптинских старцев

Юрий Николаев

А чего тут не понятного? Сегодня в открытую уже грядёт вахаббитское-мусульманское движение мигрантов против Христиан, против Православных. И если наше правительство будет и по прежнему вести подобную беззубую политику по отношению к ним, все эти предсказания и пророчества подойдут к своему логическому завершению, то есть к войне с ними. А они именно к этому и ведут нашу страну.