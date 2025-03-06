Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 750 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    А Харьков?! А Одесса?! А Николаев?! Россия нарисовала...
  • Владимир Соловьев
    Пророчествами Господь призывает россиян к Вере и молитвам. Те кто на передовой лучше всех знают об этом! Сейчас в цер...Срок вышел, Росси...
  • Ильдус Мамлеев
    А как же вся правобережняя часть Украины, с Днепропетровск ом? Это тоже все исконные русские земли.Россия нарисовала...

Срок вышел, Россия – перед выбором: сбывается самое страшное пророчество Оптинских старцев

Срок вышел, Россия – перед выбором: сбывается самое страшное пророчество Оптинских старцев

В нынешнее неспокойное время люди как никогда ищут духовной опоры и хотят обрести надежду на будущее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Е Пронина
неверные это и есть исламисты мигранты
Ответить
20 час.
Юрий Николаев
А чего тут не понятного? Сегодня в открытую уже грядёт вахаббитское-мусульманское движение мигрантов против Христиан, против Православных. И если наше правительство будет и по прежнему вести подобную беззубую политику по отношению к ним, все эти предсказания и пророчества подойдут к своему логическому завершению, то есть к войне с ними. А они именно к этому и ведут нашу страну.
Ответить
1 час.
Владимир Соловьев
Пророчествами Господь призывает россиян к Вере и молитвам. Те кто на передовой лучше всех знают об этом! Сейчас в церкви увеличился приток мужчин, по сравнению с трёх годичной давностью.
Ответить
41 мин.
наверх