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В Зеленой Школе Парка Горького запустят творческие мастерские

В Зеленой Школе Парка Горького запустят творческие мастерские

В конце февраля в Зеленой Школе Парка Горького стартуют новые творческие мастерские для взрослых. Мастер-классы понравятся тем, кто давно был в поиске занятия на вечер или кого не отпускает ностальгия по "кружкам" из детства.

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