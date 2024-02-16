В Зеленой Школе Парка Горького запустят творческие мастерские

В конце февраля в Зеленой Школе Парка Горького стартуют новые творческие мастерские для взрослых. Мастер-классы понравятся тем, кто давно был в поиске занятия на вечер или кого не отпускает ностальгия по "кружкам" из детства.
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