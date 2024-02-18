В Охотском море спасены 82 рыбака с оторвавшейся льдины

В Сахалинской области успешно завершена сложная спасательная операция МЧС России. Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, с оторвавшейся льдины в Охотском море 82 рыбака, пострадавших нет.
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