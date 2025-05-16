Сотрудники «Забайкалпожспаса» провели пожарно-тактические учения в Сретенской больнице

В ходе учений отрабатывались действия по эвакуации людей и тушению условного пожара. Были развёрнуты штаб и пост безопасности, работали два отделения пожарно-спасательной части и два звена газодымозащитной службы.
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