Полдюжины рейсов, летевших в Екатеринбург, сели в Челябинске

В челябинском аэропорту приземлились шесть самолетов, следовавших в Екатеринбург. Как передает корреспондент РИА «Новый День», шесть рейсов были перенаправлены из аэропорта Екатеринбурга на запасной аэродром в Челябинске из-за густого тумана.