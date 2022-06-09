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Полдюжины рейсов, летевших в Екатеринбург, сели в Челябинске

Полдюжины рейсов, летевших в Екатеринбург, сели в Челябинске

В челябинском аэропорту приземлились шесть самолетов, следовавших в Екатеринбург. Как передает корреспондент РИА «Новый День», шесть рейсов были перенаправлены из аэропорта Екатеринбурга на запасной аэродром в Челябинске из-за густого тумана.

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