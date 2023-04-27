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Почему детям нельзя грибы?

Грибы, являясь полезными веществами по причине содержания в них витаминов (это самый настоящий кладезь витаминов группы B, есть в них также D, С и A) и минеральных веществ (калий, кальций, фосфор), всё же представляют некоторую опасность для детей.

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