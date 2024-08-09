Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

7 подписчиков

Chinese Rocket 'Breaks Apart' In Space, Unleashing 'Significantly Hazardous' Debris Cloud 

Chinese Rocket 'Breaks Apart' In Space, Unleashing 'Significantly Hazardous' Debris Cloud 

Chinese Rocket 'Breaks Apart' In Space, Unleashing 'Significantly Hazardous' Debris Cloud  The Chinese Long March 6A rocket, launched from the Taiyuan Satellite Launch Center in north China on Tuesday, carrying 18 Qianfan ("Thousand Sails") satellites to low Earth orbit (LEO), has broken up in space.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх