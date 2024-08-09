Chinese Rocket 'Breaks Apart' In Space, Unleashing 'Significantly Hazardous' Debris Cloud The Chinese Long March 6A rocket, launched from the Taiyuan Satellite Launch Center in north China on Tuesday, carrying 18 Qianfan ("Thousand Sails") satellites to low Earth orbit (LEO), has broken up in space.
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